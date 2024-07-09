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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu Köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Kapanan yolun açılması için çalışmaların başlamaması muhtarı isyan ettirdi. Havuzlu Köyü Muhtarı Adem Ocak, "Ben kalp hastasıyım, oğlum da kalp hastası. Burada yaşlı insanlarımız var ve köyün yolu kapalı. Hiçbir kurumdan olumlu cevap alamıyorum" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu Köyü'nün yolu heyelan nedeniyle kapandı. Yolun 3 gündür açılmamasına köy muhtarı çektiği bir video ile tepki gösterdi. Muhtar Adem Ocak, heyelan nedeniyle köyde yaşayan vatandaşların mahsur kaldığını belirtti. Yetkililere seslenen Havuzlu Köyü Muhtarı Adem Ocak, şunları söyledi:

"Havuzlu Köyümüzün yolu 3 gündür kapalı. Bütün kurumlara bildirmemize rağmen daha burada bir makine bile yok. Yaya diye geçme şansımız yok. Ben kalp hastasıyım, oğlum da kalp hastası. Burada yaşlı insanlarımız var ve köyün yolu kapalı. Hiçbir kurumdan olumlu cevap alamıyorum ve az önce kaymakam beyle görüştüm ama kaymakama kurumlar yanlış bilgi veriyorlar. 'Taş geliyormuş' deniliyor. Tabii ki gelecek taş. Burası dağ, taşta gelebilir. Bunun önlemi alınarak yol açılabilir. 3 gündür makine yok, sebep nedir? Sen ne iş yapacaksın? Ben burada ölüp gideceğim, sen ne yapacaksın? Bunları anlatacak merci de bulamıyorum. Kaymakam bey de çaresiz. Yusufeli'nde bir özel idare vardı şimdi yok. Şimdi özel idare Artvin'de ve beyefendiler ne diyorsa o oluyor."