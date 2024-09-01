Artvin Şavşat'ta Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapılamadı - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapılamadı

Artvin Şavşat\'ta Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapılamadı

Artvin'in Şavşat ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle planlanan Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirilemedi. Katılımcılar ise doğanın tadını çıkardı.

01.09.2024 09:21  Güncelleme: 09:25
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Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı'nda Gökyüzü Gözlem Etkinliği hava muhalefeti nedeniyle yapılamayınca katılımcılar, muhteşem doğanın tadını çıkardı.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı'nda, 30 Ağustos Kültür Sanat Şöleni kapsamında yapılması planlan Gökyüzü Gözlem Etkinliği hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyince katılımcılar muhteşem doğanın tadını çıkardı. Birbirinden farlı ekinlikler ve müzik dinletisinin yanı sıra horon oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Akordeon eşliğinde trekking, voleybol, halat, mini futbol, şişme oyun alanı gibi çeşitli sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Programda konuşan Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımına katkısının olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara keyifli bir gün geçirmelerini dilediklerini aktardı.

"Şavşat her metrekaresiyle cennetten bir parça"

Kaymakam Bayram Köse burada yaptığı konuşmasında, "Şavşat her metrekaresiyle cennetten bir parça. Yöresel oyunların, yöresel yemeklerin tanıtımına büyük anlamda önem verildiğini görüyoruz. Festivallerin, şenliklerin bu anlamda birlik beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza hem de Şavşat'ımızın tanıtımına katkı sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Başkan Durmuş Aydın ise yaptığı konuşmasında, "Bugün cennetten köşe olan Sahara Milli Park'tayız. Şu anda yaylada, Kocabey Kışlasındayız. Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri adı altında program düzenledik. Çeşitli eğlenceler, sportif gösteriler olacak. Daha sonra yapılacak olan konserle eğlenmeye devam edeceğiz. Sizleri yarın gerçekleşecek olan Off Road yarışlarımızı izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin Şavşat'ta Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapılamadı - Son Dakika

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