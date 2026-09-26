Artvin Yusufeli'de yayla nüfusu 4 kişiye düştü, Kahraman çifti gençlere seslendi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Gürsel ve eşi Nezahat Kahraman, doğal yaşam tercihleriyle dikkat çekiyor. Hayvancılıkla uğraşan çift, süt, yoğurt, kaymak, tereyağı ve peynir gibi ürünleri kendi imkanlarıyla üretirken, gençlere de köylerine sahip çıkmaları çağrısında bulunuyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünün bin 550 rakımlı Mahik Yaylası'nda yaşayan Gürsel ve Nezahat Kahraman çifti, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşarak yaylada yaşamayı tercih eden çift, hayvanlarından elde ettikleri sütü işleyerek yoğurt, kaymak, tereyağı ve peynir üretiyor. Yaylalarda giderek azalan nüfusa dikkat çeken çift, gençlerin köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşması çağrısında bulunuyor.

'GENÇ NESLİN KÖYLERİNE SAHİP ÇIKMASI GEREK'

Nezahat Kahraman, gençlerin köylerine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Sütümüzü, peynirimizi, yağımızı kendimiz yaparak organik besleniyoruz. Onu için de yaylada yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Süte ve yoğurda para vermiyoruz. Genç neslin, işsiz olanların gelip köylerine sahip çıkması gerekiyor. Şu anda 5-10 kişi kaldık" dedi.

'GENÇLER HAYVANCILIK YAPABİLİR'

Gürsel Kahraman, yaylaların eskiden daha kalabalık olduğunu ifade ederek, "Bu yaylada eskiden 45 hane vardı. Şimdi 4 kişi kaldık. Gençler gelse burada hayvancılık yapabilirler. Buralarda çalışmak lazım" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),