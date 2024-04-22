Artvinliler Konfederasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden destek istedi

Yerel

Artvinliler Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 200 STK'nın temsilcisi bir araya geldi. Artvinliler Konfederasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden, daire başkanlığı veya sorumlu müdürlük istiyoruz. Derneklerle bir araya gelmemizin başlıca sebebi Avrupa fonlarından yılda 10 milyar avroluk bütçe dağıtılıyor. Bu fondan pay almak istiyoruz" dedi

Artvinliler Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 200 sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya geldi. Gölpark Sosyal Tesisinde sivil toplum kuruluşlarını ağırlayan Artvinliler Konfederasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım STK temsilcilerinin sorunlarını tek tek dinledi.

Programda konuşan Artvinliler Konfederasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım, "Yaklaşık 200 derneğin katılımıyla bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Yeni seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in nezdinde kendilerinde istirhamda bulunduk. Bursa'da yaklaşık 5 binin üzerinde sivil toplum örgütünün bir daire başkanlığı yok. Müracaat edebilecekleri, sorunlarını dile getirebilecekleri herhangi bir daire olmadığı için taleplerimizin içerisinde mevcut olan derneklerle birlikte hareket ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden, daire başkanlığı veya sorumluluk müdürlüğü istiyoruz. Dernekler ile bir araya gelmemizin başlıca sebebi Avrupa fonlarından Avrupa çapında yılda 10 milyar Euro alınan bütçenin projelerle Bursa'ya kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA