Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
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Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni

Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni

KBUSEM ve MSYD iş birliğiyle Aşçılık ve Fast Food Hizmetleri Eğitimi tamamlandı, sertifikalar verildi.

04.01.2025 13:57
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Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUSEM) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) iş birliğinde düzenlenen Aşçılık ve Fast Food Hizmetleri Eğitimi'ni tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Aşçılık ve Fast Food Hizmetleri Eğitimi'ni tamamlayan öğrenciler için gerçekleşen sertifika törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, KBUSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökerik ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ebubekir Işık, akademik ve idari personel ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği temsilcileri katıldı.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUSEM) hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çok güzel bir atmosferin hakim olduğu bir ortamdayız. Ekibimiz ve eğitici kadromuz profesyonel anlamda oldukça güçlü. Sürekli Eğitim Merkezi, diğer birçok eğitim merkezlerinden farklı olarak öne geçici adımlar atmıştır. Şimdi ise uzun süredir devam eden bir kampanyayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte derneğimizin kıymetli üyelerinin katkıları büyük. İnsan, kendini ne kadar iyi yetiştirirse topluma ve insanlığa da o ölçüde katkı sağlar. Bu kurslar, tam da buna vesile oluyor."

KBUSEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ebubekir Işık, "Aşçılık ve Fast Food Hizmetleri Eğitimiyle bugünkü gerçekleştirdiğimiz törenle birlikte 50'nin üzerinde katılımcıya sertifika töreni vermiş oluyoruz .Bugün de 8 katılımcıya değerli katılımcılarımıza birlikte sertifikalarını vererek mezun edeceğiz." dedi.

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) Geçim Kaynakları Asistanı Mert Sağaltıcı ise şu ifadeleri kullandı: "Kursiyerlerimizi süreci başarıyla tamamladıkları için tebrik ediyorum. Ayrıca Karabük Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcımız ile birlikte, Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde, Karabük'te bulunan sığınmacı ve göçmen bireylerin geçim kaynaklarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum."

KBUSEM ve Mülteciler ve MSYD iş birliğiyle, Karabük'te ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Aşçılık ve Fast Food Hizmetleri Eğitimi'de 320 saat teorik ve 160 saat uygulama olmak üzere toplamda 480 saatlik bir program verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika

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