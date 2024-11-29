ASELSAN'dan Yerli Gemilere Milli Sistemler - Son Dakika
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ASELSAN'dan Yerli Gemilere Milli Sistemler

ASELSAN\'dan Yerli Gemilere Milli Sistemler

ASELSAN, MİLGEM projesinde yerli ve milli savunma sistemleri ile Deniz Kuvvetleri'ne katkıda bulunuyor.

29.11.2024 21:52
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Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN'nın yerli ve milli sistemleri MİLGEM projesi çerçevesinde üretilen gemilerle de kullanılıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bir geminin üzerinde ihtiyaç duyulan bütün sensör ve silahları artık millileştirdiğimizi çok rahatlıkla söyleye bilirim. Mavi vatanda da platformlarımız kendi sensör ve silahlarımızla donatılmış olarak Deniz Kuvvetlerimize hizmet veriyor şuanda. Bu alanda da ciddi bir başarıyı ciddi bir ivmeyi yakaladık" dedi.

Savunma sanayinin lider firması olan ASELSAN geliştirdiği milli ve yerli ürünlerle göz dolduruyor. Hava savunmasından, kara ve deniz savunmasına kadar geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle adından sık sık söz ettiren ASELSAN Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN tarafından üretilen hava savunma sistemleri, radarlar, elektro optik sistemler, MİLGEM projesi çerçevesinde inşa edilen gemiler de kullanılıyor. Sistemlerle gemilerin yerli ve millilik oranı arttırdığı gibi Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne de güç katıyor.

MİLGEM gemilerinde kullanılan sitemlerden bahseden ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Mavi vatanda bizim için çok öncelikli bir konu. Burada da Deniz Kuvvetlerimizin yerli ve milli platformlarının akıllı elektronik sistemlerle donatılması da ASELSAN olarak bizim görevlerimizden biri. Milli gemimizin üzerinde 50'ye yakın ASELSAN'nın sistemi var. Radarı, elektro optik sistemleri, elektronik harbi sonar sistemleri, hava savunması, haberleşme sistemleri, bir dizi elektronik sistemlere baktığınız zaman bir geminin üzerinde ihtiyaç duyulan bütün sensör ve silahları artık millileştirdiğimizi çok rahatlıkla söyleye bilirim. Bunu aslında bir geminin üzerinde göstermiş oluyoruz. Mavi vatanda da platformlarımız kendi sensör ve silahlarımızla donatılmış olarak Deniz Kuvvetlerimize hizmet veriyor şu anda. Bu alanda da ciddi bir başarıyı ciddi bir ivmeyi yakaladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASELSAN'dan Yerli Gemilere Milli Sistemler - Son Dakika

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