ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü: Binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi - Son Dakika
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ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü: Binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü: Binlerce gencin ASELSAN\'a girmek için beklediğini söyledi

Kocaeli'de düzenlenen bilişim fuarında konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi. Akyol, gençlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ve ülkenin geliştirdiği teknolojilerin geleceğe umutla bakmalarını sağladığını belirtti.

25.05.2024 12:02
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Kocaeli'de düzenlenen bilişim fuarına katılan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyleyerek öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Kocaeli'deki kamu ve sivil aktörleri bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı devam ediyor. Yüzü aşkın firma, start up girişimci, banka, kamu kurumu ve okulun stant kurarak katıldığı fuarda, sektörün önemli isimleri de yaptıkları sunumlarla sektöre ilişkin yenilikleri katılımcılara aktarıyor. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, yaptığı sunumda ASELSAN'a ilişkin bilgiler paylaştı. ASELSAN'ın Türkiye'nin gözbebeği ve medarı iftiharı olduğunu söyleyen Akyol, binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi. Gençlerden ASELSAN'a büyük ilgi olduğunu vurgulayan Akyol, "Gençlerimizin bu ilgisi bizi son derece mutlu ediyor. Diğer yandan ülkemizin geliştirdiği teknolojiler gurur veriyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Hayallerinizi parçalara bölün ver birer birer gerçekleştirin"

Teknoloji girişimcisi Kaan Gülten ise gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. "Hayallerinizin peşinde koşmayın" diyen Gülten, "Bunun tersine hayallerinizi parçalara bölün ver birer birer gerçekleştirin. En iyi öğrenme şekli analiz yeteneğidir. Bunu geliştirerek öğrenme mekanizmamızı artırırız. Çevremizdeki her şeyden herkesten bir şeyler öğrenmemize imkan sağlar. Zaman çok önemli. Zamanı 5'e bölerek çözüm buldum. TV, gereksiz bildirimler, negatif insanları hayatınızdan çıkararak zaman kaybından kurtulun. Krizi yönetemezseniz mevcut kriz daha da büyür. Hayatımızda hep sorunların arkasında başkalarını ararız ama sonradan fark ettim ki sorunlarımın arkasında ben varım. O kaosu, sarmalı kendimiz oluşturuyoruz. Olayları daha sakin karşıladığımızda daha mantıklı cevaplar üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü: Binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü: Binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi - Son Dakika
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