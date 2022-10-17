Aşevinde kazanlar onlar için kaynıyor - Son Dakika
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Aşevinde kazanlar onlar için kaynıyor

17.10.2022 09:59
Aşevinde kazanlar onlar için kaynıyor

İzmit Belediyesi, "Anne Eli Projesi" çerçevesinde üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi, "Anne Eli Projesi" çerçevesinde üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz nisan ayında faaliyete geçirilen aşevi, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. Aşevine bağışlanan etler ve sebzeler, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılıyor. Aşevinde hazırlanan yemekler, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evine gönderiliyor. Öğrencilere ise Ayazma Kültür Merkezi Binası'nda hafta içi her gün sıcak yemek hizmeti veriliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşevinde kazanlar onlar için kaynıyor - Son Dakika

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