Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor

13.06.2022 15:57
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantılarda talep edilen yol ve asfalt çalışmasına Keşefli ve Uğrak Mahallelerinde devam ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantılarda talep edilen yol ve asfalt çalışmasına Keşefli ve Uğrak Mahallelerinde devam ediliyor. İlkbahar ayları ile birlikte programa alınan mahalle yollarında genişletme ve altyapı çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt için hazırlık çalışması tamamlanan Keşefli ve Uğrak Mahallelerinde asfalt çalışmasına başladı.

"Çalışmaya Yeşilöz, Beyreli, Hocalar ile Özvadi ve çevre mahallelerde devam edilecek"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'da özellikle kırsal mahallelerimizin ulaşım konforunu arttırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda birisi batıda diğeri doğuda olmak üzere 2 yol ve asfalt ekibimiz mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerinin de ötesinde hizmetlerimize eksiksiz devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor
YORUMLAR
500
'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı 'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı
Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Diyarbakır'daki kozmetik fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi! Zehirlenen ve yaralanan işçiler var
15:47 İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: En kısa sürede şehri terk edin
15:31 Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi
15:30 HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız
15:26 Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
15:23 Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 16:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi'nde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement