Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dr. Yıldırım, eğitimin toplumsal gelişimin temel taşlarından biri olduğunu belirterek "Öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve özverileriyle geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstlenmektedir" dedi.

Toplumların gelişiminde ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinde nitelikli insan kaynağının belirleyici bir rol üstlendiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, eğitimcilerin yalnızca mesleki bilgi aktarımıyla değil, aynı zamanda genç kuşakların kişisel ve toplumsal gelişimine sundukları katkıyla da geleceğin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"Bir ülkenin geleceği, bilgili, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan nesillerin yetişmesine bağlıdır. Bu sürecin en önemli mimarları ise bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşan öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizdir" diyen Dr. Yıldırım, "Eğitim, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarının, yeteneklerini geliştirmelerinin ve hayata hazırlanmalarının temelini oluşturur. Bu yolculukta eğitimcilerimizin bilgi birikimi, özverisi ve yol göstericiliği, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine yön verir. Ülkemizin her alanında olduğu gibi, insan hayatına doğrudan dokunan sağlık hizmetlerinde de görev alacak kişilerin mesleki yeterliliklerinin yanında vicdan, sorumluluk bilinci ve insani değerlerle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Dr. Yıldırım, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktararak ülkemizin gelişimine katkı sunan tüm öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.