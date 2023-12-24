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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Gaziantep Kurtuluşu Mesajı - Son Dakika
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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Gaziantep Kurtuluşu Mesajı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yıldırım, Antep savunmasının bağımsızlık için mücadele edebilmenin önemine vurgu yaparak, kahramanları rahmet ve minnetle anarak Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yılını kutladı.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım\'dan Gaziantep Kurtuluşu Mesajı
24.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
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Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Şanlı tarihimizde çok büyük bir öneme sahip olan Antep savunması da göstermiştir ki, bağımsızlık Türk Milleti'nin vazgeçilmezidir" dedi.

Dr. Yıldırım, bağımsızlığının 102'nci yılı kutlanan Antep'in kurtuluşu için mesajını şöyle sürdürdü: "Bağımsızlık kolay kazanılmaz. Ama daha zor olan bağımsızlığı koruyabilmek ve bunun için mücadele edebilmektir. Bağımsızlığımızı çok değerli bir emanet olarak nesilden nesile aynı bilinci aşılayarak korumalıyız. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Antep Savunması ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yılını gururla kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Gaziantep Kurtuluşu Mesajı - Son Dakika
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