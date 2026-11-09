ASİD Genel Başkanı Yıldırım, Atatürk'ün mirasını geleceğe rehber olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ASİD Genel Başkanı Yıldırım, Atatürk'ün mirasını geleceğe rehber olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASİD Genel Başkanı Yıldırım, Atatürk\'ün mirasını geleceğe rehber olarak niteledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldırım, "Atatürk'ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir" diyerek Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk'ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve liderliğiyle Türk Milletinin geleceğini değiştirdiğini belirten Dr. Yıldırım, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün, özgür ve çağdaş bir ülke idealini gelecek nesillere emanet ettiğini kaydetti.

Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak daha güçlü bir gelecek inşa etmenin toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını ifade eden Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin evlatları olarak Atatürk'ü anlamak, onun düşüncelerini benimsemek ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti koruyarak kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin temel sorumluluğudur. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle ilerlemek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır. ASİD olarak, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, sağlık sektörünün gelişimine katkı sunulması ve toplum sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk'ün çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda, bilimsel gelişmeleri esas alan, insan yaşamına değer veren ve toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla çalışmanın önemine inanıyoruz."

Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkRehberSağlıkGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:54:37. #.0.3#
SON DAKİKA: ASİD Genel Başkanı Yıldırım, Atatürk'ün mirasını geleceğe rehber olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android