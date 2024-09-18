Aşık Mahzuni Şerif Tünelleri İçin Proje Hazırlanıyor - Son Dakika
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Aşık Mahzuni Şerif Tünelleri İçin Proje Hazırlanıyor

Aşık Mahzuni Şerif Tünelleri İçin Proje Hazırlanıyor

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Aşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve tünellerin tekrar ulaşıma açılacağını belirtti.

18.09.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Edebiyat Yolu üzerinde yer alan Aşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yürütülen çalışmaları inceleyerek, "Sondajlar yapıldı, proje hazırlanıyor. İnşallah proje hızlı bir şekilde tamamlanarak tüneller tekrar ulaşıma açılacak" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Edebiyat Yolu üzerinde yer alan Aşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beton bloklarda meydana gelen deformasyon nedeniyle araç trafiğine kapalı olan tünelde yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden son bilgileri alan Başkan Fırat Görgel, "Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler, Aşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yoğun gayretini sürdürüyor. Bizler de tünellerde incelemelerde bulunarak ekiplerden son duruma ilişkin bilgiler aldık. Sondajlar yapıldı, proje hazırlanıyor. İnşallah proje hızlı bir şekilde tamamlanarak tüneller tekrar ulaşıma açılacak" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşık Mahzuni Şerif Tünelleri İçin Proje Hazırlanıyor - Son Dakika

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