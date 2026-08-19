Aşık Rus, Evlilik İçin Türkiye'de Gitar Çalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşık Rus, Evlilik İçin Türkiye'de Gitar Çalıyor

Aşık Rus, Evlilik İçin Türkiye\'de Gitar Çalıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikolay Gromkov, evlenmek için 1 milyon ruble biriktirmek üzere Türkiye'ye geldi ve sokak müziği yapıyor.

Rusya vatandaşı 35 yaşındaki Nikolay Gromkov, aşık olduğu kadının "1 milyon Rus rublesi biriktirirsen seninle evlenirim" şartını yerine getirebilmek için Gürcistan'dan yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Şehir şehir gezerek gitar çalan Gromkov'un son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Rus vatandaşı Nikolay Gromkov, yol masraflarını karşılamak ve evlilik şartı olan parayı toplayabilmek için Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde gitar çalıyor. Yaklaşık 600 bin TL'ye karşılık gelen 1 milyon rubleyi biriktirmeyi hedefleyen Gromkov, hazırladığı el yazısı notla hikayesini yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyor.

"Parayı toplamak için yola çıktım"

Aşık olduğu kadınla tesadüfen tanıştığını belirten Nikolay Gromkov, "Birlikte bir süre seyahat ettik ve ben ona aşık oldum. O da bana 1 milyon Rus rublesi toplarsam benimle evleneceğini söyledi. Ben de bu parayı biriktirmek için yollara düştüm" dedi.

Güzergahı üzerindeki şehirlerde durarak sokak müziği yaptığını aktaran Gromkov, "Gürcistan'dan yola çıktım, hedefim İstanbul'a gitmek. Çarşamba da yolumun üzerindeydi. Hedeflediğim parayı kazanabilmek için geçtiğim her şehirde gitar çalarak insanlardan destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"6 bin kişiden 100 lira yeterli"

Evlenebilmek için gereken bütçeyi hesapladığını dile getiren Gromkov, "Yaklaşık 600 bin TL biriktirmem gerekiyor. Aslında tek ihtiyacım olan şey, 6 bin kişinin bana 100'er lira destek olması. O zaman hedefime ulaşıp mutluluğa kavuşacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, Evlilik, Rusya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşık Rus, Evlilik İçin Türkiye'de Gitar Çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

10:30
Bahçeli’den CHP’ye Yönelik Değerlendirmeler
Bahçeli'den CHP'ye Yönelik Değerlendirmeler
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:48:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Aşık Rus, Evlilik İçin Türkiye'de Gitar Çalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.