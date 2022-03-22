Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı

22.03.2022 18:21

- Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yılında türkülerle Ankara'da anıldı.

- Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı

ANKARA - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yılında türkülerle Ankara'da anıldı.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve 21. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Şevket Bülend Yahnici'nin yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve ilgililer katıldı. Başkan Altınok ve protokol, programdan önce Aşık Veysel'in hayatını anlatan fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Aşık Veysel'in çocuk yaşta ama olmasına rağmen bir mücadele timsali olduğunu belirterek, "Ama bir de gönül gözü oluyor, yürek sesi. Bakarsın görüyorsun ama göremezsin ama bakarsın ama olursun bütün dünyayı görürsün, bütün alemi seyredersin alemde seni seyreder varsa. Dolayısıyla yüreklerden dökülen sözler dillere, dillerden tezeneye, tezeneden yüreklere, yüreklerden bir tarihe serpilen sözlerdir Aşık Veysel'in sözleri" diye konuştu.

Programın devamında Türk Halk Müziği sanatçılarından Ali Baştuğ, Kubilay Dökmetaş, Emine Koç ve Nurullah Akçayır, verdikleri konserde ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türkülerini söyleyerek kendisini yad etti.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, türküleri seslendiren sanatçılara plaket takdim etti.

Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı
Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı
Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi Beypazarı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi Akşener: Birbirimize saygı duymak zorundayız Akşener: Birbirimize saygı duymak zorundayız

Necip Fazıl Kısakürek, Hisarcık, Keçiören, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 18:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement