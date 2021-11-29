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Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek - Son Dakika

Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek

29.11.2021 00:57
Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek

Batman'da yaşayan Bekira Aşireti mensupları, düğünlerde israfın önüne geçmek amacıyla kız isteme merasimlerinde istenilecek altın miktarını 80 gram olarak belirledi.

Batman'da yaşayan Bekira Aşireti mensupları, düğünlerde israfın önüne geçmek amacıyla kız isteme merasimlerinde istenilecek altın miktarını 80 gram olarak belirledi. Aşiret mensupları, düğünde takı ve hediye merasimi yapılmaması, taziyelerde de yemeklerin kaldırılması kararını aldı.

Yaklaşık 38 köyü kapsayan ve 10 binin üzerinde mensubu olan Bekira Aşireti, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kaplıca Konaklama Tesisleri'nde imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, son zamanlarda yükselen altın fiyatlarını baz alarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı da duyuruldu.

Bekira Aşireti mensubu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, aldıkları karara dair bildiriyi okudu. Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Arzık, "Bildiğiniz gibi günümüzde düğünler büyük maliyetlere, ekonomik sıkıntılara ve birçoğunun gücünü aşan borçlara sebebiyet vermektedir. Bu konuda hemen hemen herkes şikayet etmekte, ıstırap çekmektedir. Bazıları da çocuğunu evlendirmekten kaçmakta veya ertelemektedir. Birçok kişi size dert yandığı gibi bize de gözü ağlamaklı bir şekilde dert yanmaktadır. Şahit olduğumuz gibi gerçekten düğün masrafları çığırından çıkmış, maliyeti 250-400 bin liraya ulaştığını, özellikle bu meblağa ulaşmanın sebebi hayat pahalılığı ve istenen yüksek miktardaki altınlardır. Biz de, siz de bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Birçok meşveretten sonra düğünlerimizi daha kolay, fazla külfete girmeden makul bir seviyeye getirmek için bazı kararların alınmasını zorunlu kılmıştır. Kız istemede tatlı merasimi ayrı bir günde ve ayrı mekanda değil, nişan yani yüzük takma gününde aile içinde yapılacak. Kına gecesi için gelinin veya damadın evinde, en yakın aile ferdiyle sade bir şekilde yapılacak. İmkanlar dahilinde ve zorunlu olmadıkça geline şerbetlik ve gelinlik yerine yöresel kıyafetler giydirilmesi, kuaförde değil evde süslenecek. Düğünler yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılacak. Düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmayacak, yardım veya hediye vermek isteyen gizli bir şekilde verecek. Düğünden sonra kadınlar arasında yapılan üç günlük ziyareti yapılmayacak" dedi.

"Karara uymayanların düğününe gidilmeyecek"

Toplantılarının ana konusunun büyük külfetlere sebep olan kız isteme sırasında istenen ve mecburi kılınan altın miktarı olduğunu belirten Arzık, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, kadınlarımız, kızlarımız, gelinlerimiz daha fazla miktarda altınlara, o süslemelere layıktır. Fakat onlar da yeni ailesinin borç batağına, ekonomik sıkıntılara maruz kalmalarını istemezler. Bu nedenle yapılan bir dizi görüşmeden sonra bundan böyle altın miktarı toplam 80 gramı geçmeyecek şekilde makul karar verilmiştir. Bu kararların uygulanmasının takibi siz seydalarımız, muhtarlarımız, büyüklerimize düşmektedir. Ayrıca bu kararların ilan edilmesi ve kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyecek. Bu kararların birçok hayra vesile olacağını ümit ediyoruz. Ayrıca bir diğer sorunumuz da taziyelerde verilen yemeklerdir. Bu sıkıntı içinde yapılan görüşmelerden sonra taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmayacak. Taziyede sürekli kalan aile fertleri için ise etsiz sade ve görülmeyecek yerde olacak. Taziyelerin bir yerde ve üç gün yapılması, ev önünde tekrar oturulmaması, memlekette yapılan taziye İstanbul veya diğer şehirlerde tekrar kurulmayacak. Taziye masraflarının aileler ve akrabalar arasında paylaşılması kararı alınmıştır." - BATMAN

Mehmet Şah, Kozluk, Aşiret, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşiretten devrim gibi karar: Kız isteme merasiminde altının miktarı 80 gramı geçmeyecek - Son Dakika
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