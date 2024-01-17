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Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç sular altında kaldı - Son Dakika
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Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç sular altında kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aşırı yağışlar sonucu ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı. Yerkesik Mahallesi'nde yaşanan su baskınları sonucunda bir araç su altında kaldı ve vatandaşlar önlem almaya çalıştı.

17.01.2024 - 01:45,  Güncelleme: 01:53
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Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç sular altında kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde aşırı yağışlar sonrası ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı yaptığı Muğla'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yerkesik Mahallesinde aşırı yağış sonrası su baskınları yaşandı. Yerkesik Ova Mevkiinde şiddetli yağış sonrası yazlık evlerin bulunduğu bölgede su baskını sonrası bir araç su altında kaldı. Vatandaşlar evlerin içine su girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Sağanak yağış kırsal mahallelerin yanında Menteşe'de de etkili oldu. Menteşe halk pazarının bulunduğu bölgede yağış sonrası merdivenler su altında kaldı.

Aşırı yağış sonrası ovayı su bastı, araç sular altında kaldı
Kaynak: İHA
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