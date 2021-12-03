Üye Girişi
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu

03.12.2021 14:56
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu

Maltepe'de yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlar ilçenin en güzel mekanlarından biri olan Seyir Terası'nda bir araya geldi.

Maltepe'de yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlar ilçenin en güzel mekanlarından biri olan Seyir Terası'nda bir araya geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da vatandaşlarla sohbet edip istek ve önerilerini dinledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 50 yaş üstü Maltepeli vatandaşlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce Seyir Terası'nda ikincisi düzenlenen programa, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi üyeleri katıldı. Kılıç, programda vatandaşlar ile sohbet edip, istek ve önerilerini dinledi. Yaş almış insanların tecrübelerini gençlere aktarmasının önemine işaret eden Kılıç, "Genç yaşlarda büyüklerin aktarmaya çalıştığı tecrübelerinden yararlanılması durumunda Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok tatsız olay yaşanmayacak." diye konuştu.

Maltepe'nin sahibi sizsiniz

"Maltepe'nin sahibi sizlersiniz. Hepiniz benim için kutsal birer dağsınız" diyen Kılıç, "Dağa çıktıkça insan yorulur. Nefesi kesilir. Dağın zirvesine çıktığınızda görüş alanının ne kadar geniş olduğunu görürsünüz. Sizler bu zirveye tırmandığınızda çok zorlandınız. Belki zaman zaman nefesiniz kesildi. Ama şimdi evinize, çocuklarınıza, akrabalarınıza, hemşehrilerimize, Maltepe'de yaşayanlara, Türkiye'de 80 milyon insana baktığınızda bakış açınızın daha geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu deneyimlerden hareket ederek bizimle hayatı daha güzelleştirmek için çaba sarf ediyor, yol göstermeye çalışıyorsunuz." dedi.

6 çiftin evlilik yıl dönümü kutlandı

Programda kasım ve aralık ayında evlilik yıl dönümlerini kutlayan Raziye- Abdi Deniz, Hikmet-Gülhan Elevli, Abuzer-Zöhre Ahırkaya, Dudu-Ali Rıza Bulut, Halil-Nurcan Namlı, Latife- Sebahattin Demir çiftinin mutluluğuna ortak olundu. Çiftlerin yıldönümü anısına pasta kesildi. Çiftleri tebrik eden Kılıç, "İmza bir defa atılır. Önemli olan hayatı paylaşmaktır. Hayatın her saniyesi bizim için çok kıymetli. Hayatı paylaştığınız insan eğer size yarsa, dostsa, yoldaş ve sırdaş ise sırtınız yere gelmez" dedi. - İSTANBUL

Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Türkiye, Maltepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart 15:51 Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
Hayvanseverlerin başlattığı 15:43 Hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına İmamoğlu da destek verdi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi 15:38 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:52 Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias! Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!         
15:53
Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!         
15:45
Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı         
15:42
İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi         
15:35
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler         
14:58
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler         
13:24
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 16:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Asırlık çınarlar Maltepe'de kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement