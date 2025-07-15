Aşkale Belediyesi Aşure Dağıtımıyla Muharrem Ayını Kutladı

Aşkale Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında yaptı. Bolluk ve bereketin ifadesi, paylaşım ve şükrün simgesi aşure dağıtımına İlçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şenol Polat ve Meclis üyeleri tüm vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.

Aşkale, Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı Merkez Çarşı camii önünde öğle namazı çıkışı yaklaşık bin kişiye bolluk ve bereketin ifadesi, paylaşım ve şükrün simgesi aşure dağıtıldı.

Birlik ve beraberlik günleri

Başkan Şenol Polat yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Aşure günü etkinliğimize hoş geldiniz. Muharrem ayındayız, bizde geleneksel olarak yaptığımız gibi aşuremizi hazırladık ve siz sevgili vatandaşlarımıza ikram etmek üzere bir araya geldik. Bu mübarek ayda gelenekselleştirdiğimiz ikramlarımızla, hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Bu ay, aynı zamanda Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve ehlibeytinden 72 yoldaşını anma ayıdır. Onların adalet, doğruluk ve insanlık uğruna verdikleri mücadeleyi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu düşüncelerle; Kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan Aşure günümüzün, Aşkale'mize ve memleketimize hayırlar getirmesini, bereket getirmesini temenni ediyorum. Muharrem ayımız hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize afiyet olsun." - ERZURUM