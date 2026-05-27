Aşkale\'de Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği denetimleri artırıldı. Aşkale İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Erzincan-Erzurum ve Bayburt-Erzurum karayolları üzerindeki trafik uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki trafik ekipleriyle bir araya geldi.

Denetim faaliyetlerine katılan Kaymakam Oğuztürk, sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşlara dikkatli, sabırlı ve güvenli yolculuklar temennisinde bulunan Oğuztürk, özellikle bayram yoğunluğunda kurallara azami ölçüde riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Emre Oğuztürk yaptığı açıklamada, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Bu müstesna günlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Bayram süresince ilçe genelinde trafik ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - ERZURUM