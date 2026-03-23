Cirit müsabakası nefes kesti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yeni kurulan Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü onuruna gerçekleştirilen cirit müsabakası, yoğun ilgi gördü.

Erzurum'dan misafir olarak gelen Korkut Ata Atlı Spor Cirit Kulübü ile Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü arasında oynanan karşılaşma, kara cirit branşında kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her iki takımın sporcuları da sergiledikleri performansla izleyicileri mest ederken, dostluk müsabakası olmasına rağmen sahada büyük bir rekabet yaşandı.

Karşılaşmayı Aşkale İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ile Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat da tribünden takip etti. Müsabakanın ilk yarısının ardından, ilçe kaymakamı ve belediye başkanına cirit sporuna ve kulübe verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü Başkanı Serhat Silahcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yeni kurduğumuz kulübümüzle hedefimiz, başlayacak olan ligde şampiyon olmak ve ardından Türkiye şampiyonasına katılarak en iyi dereceyi elde edip ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Korkut Ata Atlı Spor Cirit Kulübü Başkanı Yakup Demir ise, "Yeni kurulan bir kulüp için hem açılış hem de bayram dolayısıyla güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle Can Aşkalem Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Amacımız izleyicilere güzel bir müsabaka izletmek. Yaptığımız spor zorluğu ve tehlikesinin yanı sıra oldukça keyifli ve heyecanlı. Bu heyecanı seyircilere de yansıtmak istiyoruz. Yeni kurulan kulübe hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Aşkale'de ata sporu ciride olan ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, bu tür organizasyonların hem sporun yaşatılmasına hem de sosyal birlikteliğin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. - ERZURUM