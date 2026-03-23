Cirit müsabakası nefes kesti - Son Dakika
Cirit müsabakası nefes kesti

Cirit müsabakası nefes kesti
23.03.2026 09:26  Güncelleme: 09:27
Erzurum'un Aşkale ilçesinde yeni kurulan Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü onuruna düzenlenen cirit müsabakası, yoğun ilgi ile gerçekleştirildi. İki kulüp arasında geçen kıyasıya mücadelede sporcular performanslarını sergiledi. Aşkale İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı, cirit sporuna verdikleri destekle takdir edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yeni kurulan Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü onuruna gerçekleştirilen cirit müsabakası, yoğun ilgi gördü.

Erzurum'dan misafir olarak gelen Korkut Ata Atlı Spor Cirit Kulübü ile Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü arasında oynanan karşılaşma, kara cirit branşında kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her iki takımın sporcuları da sergiledikleri performansla izleyicileri mest ederken, dostluk müsabakası olmasına rağmen sahada büyük bir rekabet yaşandı.

Karşılaşmayı Aşkale İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ile Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat da tribünden takip etti. Müsabakanın ilk yarısının ardından, ilçe kaymakamı ve belediye başkanına cirit sporuna ve kulübe verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Can Aşkalem Atlı Spor Cirit Kulübü Başkanı Serhat Silahcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yeni kurduğumuz kulübümüzle hedefimiz, başlayacak olan ligde şampiyon olmak ve ardından Türkiye şampiyonasına katılarak en iyi dereceyi elde edip ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Korkut Ata Atlı Spor Cirit Kulübü Başkanı Yakup Demir ise, "Yeni kurulan bir kulüp için hem açılış hem de bayram dolayısıyla güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle Can Aşkalem Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Amacımız izleyicilere güzel bir müsabaka izletmek. Yaptığımız spor zorluğu ve tehlikesinin yanı sıra oldukça keyifli ve heyecanlı. Bu heyecanı seyircilere de yansıtmak istiyoruz. Yeni kurulan kulübe hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Aşkale'de ata sporu ciride olan ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, bu tür organizasyonların hem sporun yaşatılmasına hem de sosyal birlikteliğin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cirit müsabakası nefes kesti - Son Dakika

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
06:53
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 09:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Cirit müsabakası nefes kesti - Son Dakika
