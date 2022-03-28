Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti - Son Dakika
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Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

28.03.2022 10:35

Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti Erzurum'un Aşkale ilçesinde kurulan Cirit Kulübü görkemli bir açılış ile faaliyetlerine başladı.

Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kurulan Cirit Kulübü görkemli bir açılış ile faaliyetlerine başladı. Kar üzerinde oynana cirit müsabakası adeta nefes kesti.

Aşkale'de yeni kurulan Mert Dadaş Atlı Spor Kulübünün açılışı münasebetiyle düzenlenen dostluk maçı izleyicileri adeta mest etti. Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü ile geçen yıl Türkiye birincisi olan Erzurum Şengül Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü arasında açılışa özel bir müsabaka tertip edildi.

Müsabakayı İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Yeşil Bursa Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü başkanı Muharrem Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi.

Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü başkanı İrfan Polat kulübün kurulmasına desteklerinden dolayı, Belediye Başkanı Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı, Yeşil Bursa Atlı Spor Kulübü başkanına ve İHA Aşkale Muhabiri Celal Dilsiz'e birer plaket takdim etti. Dostluk içinde geçen müsabaka oldukça zevkli Çekişmeli geçerken izleyicilerden tam not aldı.

Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

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Hisarcık, Erzurum, Aşkale, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti - Son Dakika


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