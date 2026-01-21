Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor - Son Dakika
Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor

Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor
21.01.2026 12:26  Güncelleme: 12:28
Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki gün süren yoğun kar yağışının ardından, Aşkale Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Şenol Polat, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının azalmasıyla birlikte Aşkale Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde başlatılan çalışmalar gece gündüz demeden aralıksız sürdürülüyor.

Yeni yılla birlikte etkisini artıran ve son yılların en yoğun kar yağışlarından biri olarak kayıtlara geçen yağış sonrası belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için sahaya indi. İlçe merkezi başta olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kış aylarına girdiğimizden itibaren beklenen kar yağışı, yeni yıla girerken yoğun bir şekilde başladı. Görüldüğü üzere son yılların en şiddetli kar yağışlarından biri yaşandı. Bizler de belediye ekipleri olarak tüm hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Yılbaşından bu yana devam eden kar yağışı süresince öğrencilerimizin, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz, mesai gözetmeksizin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürdük.

Son üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınanın azalmasını bekledik. Belediye personelimiz ve karla mücadele ekiplerimiz hazır kıta bekledi. Şu anda ise ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda gece gündüz demeden kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Aşkale Belediyesi ekiplerinin, olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde olduğu ve kar yağışının devam etmesi durumunda çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor

12:45
Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor
