Aşkale'nin kurtuluş bayramında cirit coşkusu

03.03.2026 18:21  Güncelleme: 18:22
Aşkale'nin kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen cirit müsabakası, yoğun katılımla ve dostluk mesajlarıyla renklendi. Aşkale Cirit Sahası'nda yapılan mücadelede iki takım centilmence yarıştı.

Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Bursa'dan gelen Yeşil Bursa Atlı Spor Cirit Kulübü ile Aşkale Atlı Spor Cirit Kulübü, Aşkale Cirit Sahası'nda karşı karşıya geldi. Centilmence geçen mücadele, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. İki devre oynanan müsabakada ilk devre Puanlı, ikinci devre ise Karan cirit usulüne göre oynandı. Tribünleri dolduran vatandaşlar sporcuları alkışlarla destekledi.

Dostluk ve kardeşlik mesajlarının ön planda olduğu müsabakaya İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Bursa Erzurumlular Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Bursa Aşkaleler Derneği Başkanı Muharrem Kılıç da katıldı. İlk yarıda verilen arada Kaymakam Oğuztürk, Başkan Polat ve Başkan Erol'a, Yeşil Bursa Atlı Spor Kulübü başkanına desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Kurtuluş coşkusu, ata sporu ciritle birleşerek Aşkale'de unutulmaz bir güne sahne oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

18:22
