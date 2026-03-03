Aşkale\'nin kurtuluşunun 108\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı sabah Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Belediye Başkanı Şenol Polat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören alanına geçildi. Kaymakam Oğuztürk, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Programda, 1917 yılında Rus birliklerinin bölgeden çekilmesi sonrası Taşnak ve Hınçak çetelerinin Aşkale ve çevresinde gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlar bir kez daha hatırlatıldı. Bu karanlık dönemin, Kafkas Cephesi Komutanı Kazım Karabekir komutasındaki ordu ve milis güçlerin mücadelesiyle sona erdiği, 3 Mart 1918 tarihinde Aşkale'nin düşman işgalinden kurtarıldığı vurgulandı.

Her yıl geleneksel olarak sahnelenen kurtuluş piyesinde bu yıl da duygu dolu anlar yaşandı. Belediye personelinden oluşan tiyatro ekibi sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Piyesin ardından öğrenciler şiirler okudu, Erzurum kadın ve erkek folklor ekipleri yöresel oyunlarını sergileyerek bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri, Ortabahçe Mahallesi'nde bulunan şehitliği ziyaret ederek anma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Günün devamında Aşkale Cirit Sahası'nda dostluk müsabakası heyecanı yaşandı. Bursa'dan gelen Yeşil Bursa Atlı Spor Okçuluk ve Cirit Kulübü ile Aşkale Atlı Spor Okçuluk ve Cirit Kulübü arasında oynanan karşılaşma, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde centilmence tamamlandı.

Kutlamalara; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bursa Erzurumlular Dernek Federasyon Başkanı Savaş Albayrak, Bursa Aşkaleliler Dernek Başkanı Muharrem Kılıç ve Aşkale Dernekler Federasyon Başkanı Necati Kotan da katıldı.

108 yıl önce yazılan destan, bugün aynı ruh ve aynı kararlılıkla bir kez daha yad edildi; birlik ve beraberlik mesajları ilçede güçlü bir şekilde yankı buldu. - ERZURUM