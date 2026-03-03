Aşkale'nin kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşkale'nin kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Aşkale\'nin kurtuluşunun 108\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
03.03.2026 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı sabah Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Belediye Başkanı Şenol Polat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören alanına geçildi. Kaymakam Oğuztürk, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Programda, 1917 yılında Rus birliklerinin bölgeden çekilmesi sonrası Taşnak ve Hınçak çetelerinin Aşkale ve çevresinde gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlar bir kez daha hatırlatıldı. Bu karanlık dönemin, Kafkas Cephesi Komutanı Kazım Karabekir komutasındaki ordu ve milis güçlerin mücadelesiyle sona erdiği, 3 Mart 1918 tarihinde Aşkale'nin düşman işgalinden kurtarıldığı vurgulandı.

Her yıl geleneksel olarak sahnelenen kurtuluş piyesinde bu yıl da duygu dolu anlar yaşandı. Belediye personelinden oluşan tiyatro ekibi sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Piyesin ardından öğrenciler şiirler okudu, Erzurum kadın ve erkek folklor ekipleri yöresel oyunlarını sergileyerek bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri, Ortabahçe Mahallesi'nde bulunan şehitliği ziyaret ederek anma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Günün devamında Aşkale Cirit Sahası'nda dostluk müsabakası heyecanı yaşandı. Bursa'dan gelen Yeşil Bursa Atlı Spor Okçuluk ve Cirit Kulübü ile Aşkale Atlı Spor Okçuluk ve Cirit Kulübü arasında oynanan karşılaşma, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde centilmence tamamlandı.

Kutlamalara; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bursa Erzurumlular Dernek Federasyon Başkanı Savaş Albayrak, Bursa Aşkaleliler Dernek Başkanı Muharrem Kılıç ve Aşkale Dernekler Federasyon Başkanı Necati Kotan da katıldı.

108 yıl önce yazılan destan, bugün aynı ruh ve aynı kararlılıkla bir kez daha yad edildi; birlik ve beraberlik mesajları ilçede güçlü bir şekilde yankı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşkale'nin kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Aşkale'nin kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.