Asker arkadaşları 40 yıl sonra Osmancık'ta buluştu - Son Dakika
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Asker arkadaşları 40 yıl sonra Osmancık'ta buluştu

30.05.2022 14:08
Asker arkadaşları 40 yıl sonra Osmancık'ta buluştu

Vatani görevlerini İzmir'in Narlıdere ilçesinde yapan sekiz arkadaş, Çorum'un Osmancık ilçesinde buluşarak hasret giderdi.

Vatani görevlerini İzmir'in Narlıdere ilçesinde yapan sekiz arkadaş, Çorum'un Osmancık ilçesinde buluşarak hasret giderdi. 40 yıl sonra buluşan asker arkadaşları sohbet ederek hatıralarını tazelediler.

1980 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde vatani görevini yapan 1960-3 tertip 8 arkadaş, 40 yıl sonra Osmancık'ta bir araya geldi. Adapazarı, Antalya, Bandırma, Sakarya, Eskişehir, Çorum ve Osmancıklı devreler Osmanbey Cafe&Restaurant'da buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, eski günler yad edilip, askerlik hatıraları tazelendi.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, askerlik anılarının ve arkadaşlıklarının hiç bir zaman unutulmadığını, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Narlıdere, Osmancık, Asker, İzmir, Yerel, Son Dakika

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