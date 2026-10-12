ASKİ, Didim Belediyesine yangında sayaçsız su için 160 bin lira tahakkuk ettirdi - Son Dakika
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ASKİ, Didim Belediyesine yangında sayaçsız su için 160 bin lira tahakkuk ettirdi

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ASKİ, Didim Belediyesine yangında sayaçsız su için 160 bin lira tahakkuk ettirdi
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ASKİ, Didim Belediyesi'ne ait sulama aracının yangın söndürme sırasında sayaçsız su kullandığı gerekçesiyle 160 bin 93 lira 8 kuruş kaçak su bedeli tahakkuk ettirdi. Tutarın 7 gün içinde ödenmesi istenirken, itfaiye raporunda yangında yaklaşık 15 ton su kullanıldığı belirtildi.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ), Didim Belediyesi'ne ait sulama aracının yangın söndürme çalışmaları sırasında sayaçsız ve aboneliksiz su kullandığı gerekçesiyle 160 bin lira kaçak su kullanım bedeli tahakkuk ettirdiği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ASKİ Genel Müdürlüğü, Didim Belediyesi'ne ait sulama aracının sayaçsız ve aboneliksiz su kullandığını belirterek 160 bin lira kaçak su kullanım bedeli çıkardı. Resmi yazıda, tahakkuk ettirilen tutarın yedi gün içinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRME ARACIYLA İLGİLİ TUTANAK TUTULDU

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Didim Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıya göre, Kaçak Kontrol Servisi ekipleri 29 Temmuz 2026 tarihinde Didim'in Fevzipaşa Mahallesi'nde, Atanaj Caddesi ile Yağlıkuyu Caddesi kesişiminde rutin kontrol gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında Didim Belediyesine ait sulama aracının (arazöz) yangın söndürme faaliyetinden hatırlanan bir araç olduğu belirtilirken, araç için "abonesiz sayaçsız ara boru/düz boru ile su dolumu" yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. Bu tespit üzerine 27847 sıra numaralı tutanağın düzenlendiği kaydedildi.

160 BİN 93 LİRA 8 KURUŞ TAHAKKUK ETTİRİLDİ

Resmi yazıda, Aydın ASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 35. maddesi gereğince 160 bin 93 lira 8 kuruş kaçak su kullanım bedelinin tahakkuk ettirildiği bildirildi.

Ayrıca söz konusu bedelin, yazıda belirtilen 7 günlük süre içerisinde ödenmesi gerektiği ifade edildi. Abonelik işlemleri için ise Didim ASKİ Şubesine başvurulması istendi.

İTFAİYE RAPORUNDA 15 TON SU KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Didim İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Temmuz 2026 tarihli yangın raporunda, Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe Kırgızistan Caddesi'nde meydana gelen arazi yangınına müdahale edildiği kaydedildi.

Rapora göre yangına müdahale sırasında yaklaşık 15 ton su kullanıldı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik ve otluk alanın zarar gördüğü, bir adet zeytin ağacının tamamen yandığı, dokuz zeytin ağacının ise kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Raporda, yangının niteliği belirlenemeyen yanıcı bir maddenin kuru otları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Kaynak: ANKA
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