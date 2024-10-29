ASKON'da Değişim Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ASKON'da Değişim Rüzgarı

ASKON\'da Değişim Rüzgarı

Orhan Güngörür, ASKON'un genel kurulunda değişim çağrısı yaparak 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı.

29.10.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kasım ayında yapılacak 13. Olağan Genel Kurul seçimlerine aday olan Orhan Güngörür, öze dönüş çağrısında bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kasım ayında yapılacak 13. Olağan Genel Kurul seçimleri öncesinde hareketli günler yaşıyor. Mevcut başkan iki dönemdir elinde tuttuğu koltuğunu korumak için hazırlık yaparken, güçlü bir rakip olarak sahneye çıkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Orhan Güngörür, ASKON'da değişim talebini dillendirerek geniş bir destek kazanıyor.

ASKON'un kurulduğu 1998 yılından bu yana milli kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Güngörür, dernek içinde 'Öze Dönüş' sloganıyla ifade ettiği değişim taleplerinin hızla arttığını vurguladı. Güngörür, mevcut yönetimden memnun olmayan birçok üyenin kendisine destek verdiğini belirterek, ASKON'un gerçek sahiplerinin Anadolu'nun dört bir yanındaki üyeler ve şubeler olduğunu kaydetti.

Başkan adayı Orhan Güngörür, mevcut yönetimin ASKON'un kurucu değerlerinden uzaklaştığını ve sadece şahsi çıkarları öncelediğini ifade eden bir yazılı açıklama yaptı. Güngörür, "İki başkanlık dönemi boyunca pek çok iş, amatörce ve yanlış adımlarla yürütüldü. ASKON'un Anadolu'daki iş insanlarını temsil eden bir kurum olarak değerlerine geri dönmesi gerektiğine inanıyorum. Birlik ve dayanışma ruhunun ASKON için son derece değerli olduğunu düşünüyorum, ancak mevcut yönetim bu değerleri göz ardı ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir yönetimle ASKON'u layık olduğu yere taşıyacağız"

Güngörür, ASKON'un potansiyelini ortaya çıkaracak bir yönetim anlayışının şart olduğunu vurgulayarak, "Mevcut yönetim döneminde üyelerimiz için sağlam adımlar atılmadı. Bizim hedefimiz, ASKON'u yeniden güçlü bir yapıya kavuşturarak üyelerimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürmektir. Yeni bir yönetimle ASKON'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKON'da Değişim Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: ASKON'da Değişim Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.