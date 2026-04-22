ASKON\'dan Ankara Ziyareti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yusuf Tekin, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarete, ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri Gürbüz Keleş, Diler Hacıosmanoğlu, Seyfullah Gülakar, Selami Atiş, Murat Anatepe, Muhammet Hanifi Ergüney, Kemal Bayrak, Halil Yalçınkaya, Farih Güneyin, Emre Yazıcıoğlu, Abdullah Güllüce, Fatih Kaloğlu ve Murat Çamurlu da katıldı.

Ziyaret kapsamında ASKON heyeti, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ASKON'un iş dünyasındaki rolüne dikkat çekerek yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Başkan Turan, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin mevcut iş birliklerinin gelişimine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. - ERZURUM