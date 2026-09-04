Astana'daki Türk Dünyası panelinde dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astana'daki Türk Dünyası panelinde dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı

Astana\'daki Türk Dünyası panelinde dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' panelinde ortak alfabe, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon adımları ele alındı.

Kazakistan'ın başkenti Astana, İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

İletişim Başkanlığı tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türk dünyasının ortak alfabesi, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon yolunda atılacak adımlar ele alındı. Panelin açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu konuşma yaptı. Açılışta ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı katılımcılara izletildi. Duran, Türk dünyasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bölgesel iş birliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Janat Momınkulov ve Doç. Dr. Talgat Moldabay ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur katıldı. Panelde Türk dünyasında entegrasyonun geleceği, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolü, ekonomik iş birliği, ortak yatırımlar, Orta Koridor, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Ortak Türk Alfabesi, kültürel iş birliği ve kamu diplomasisi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin bölgesel kalkınma ve istikrara katkı sağlayacağını belirtirken, etkinliğin Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde ortak gündemin değerlendirilmesine imkan sunduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Kazakistan, Diplomasi, Teknoloji, Alphabet, Astana, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Astana'daki Türk Dünyası panelinde dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 18:20:21. #7.12#
SON DAKİKA: Astana'daki Türk Dünyası panelinde dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement