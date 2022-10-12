ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

12.10.2022 13:31
ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları yoğun talep üzerine 17 Ekim 2022'ye kadar uzatıldı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları yoğun talep üzerine 17 Ekim 2022'ye kadar uzatıldı.

İster üniversite öğrencisi ister mezunu olsun, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeden ikinci üniversite bağlamındaki ATA-AÖF programlarından birini okuyabilme imkanına sahip olan öğrenci adayları için sınavsız ikinci üniversite fırsatı devam ediyor.

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin; yaşam boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen faaliyetlerde en yenilikçi teknolojileri kullanarak eğitim sorunlarına akılcı çözümlerin sunulduğu, bilimselliğin, etik değerlerin, şeffaflığın ve sürekli iyileştirmenin ön planda tutulduğu bir fakülte olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi eğitim programlarını zaman ve mekandan bağımsız olarak yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda YKS sınavı ile tercih yapan öğrencilerle birlikte örgün ve açıktan öğretimde açılan tüm kontenjanların dolduğunu belirten Rektör Çomaklı, sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına da ilginin oldukça yoğun olduğunu, bu sebeple tercih edecek öğrenci adayları için kayıt işlemlerinin 17 Ekim 2022 tarihine kadar devam ettiğini söyledi. Bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrencinin aynı anda ikinci bir programa da kayıt yaptırma imkanı sunan bu uygulama ile yeni alanlara yönelmenin önünün açıldığını aktaran Rektör Çomaklı, kayıt yaptıracak öğrencilere şimdiden başarılar diledi.

İkinci Üniversite Nedir?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren bir fırsattır.

İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?

Herhangi bir ön lisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ön lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise ön lisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement