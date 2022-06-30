Ataçocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Dördüncüsü Eğitime Başlıyor - Son Dakika
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Ataçocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Dördüncüsü Eğitime Başlıyor

30.06.2022 16:32
Ataçocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Dördüncüsü Eğitime Başlıyor

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin dördüncüsünün eğitime başlayacağını duyurdu. Deveci, “Amacımız çocuklarımızı daha soran, sorgulayan ve çocukluğunu yaşayabilen bir eğitim sürecinden geçirmek” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ata Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin dördüncüsünün eğitime başlayacağını duyurdu. Deveci, "Amacımız çocuklarımızı daha soran, sorgulayan ve çocukluğunu yaşayabilen bir eğitim sürecinden geçirmek" dedi.

Cemil Deveci'nin kent sakinlerine sözünü verdiği AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin dördüncüsü, 'Yenimahalle Mahallesi, 3193. Sokak, No: 1' adresinde, Demirkent Şubesi adıyla açılıyor. Kayıt yaptırmak veya ayrıntılı bilgi almak isteyen ebeveynler, 0552 963 02 03 numaralı telefonla iletişime geçebiliyor.

AtaÇocuk Kreşlerinde çocuk ve ebeveyn eğitimi alanlarında üst düzeyde bir çalışma yürütüldüğünü belirten Deveci, "Gücümüz yettiğince mahallelere yayılmaya çalışıyoruz. Şimdi dördüncü şube olarak Demirkent açılacak. Kendi binamızdı, bakımını yaptık ve yeniledik. Kayıtlar başladı, kontenjanlar dolduğu anda eğitime başlayacak. Amacımız çocuklarımızı daha soran, sorgulayan, daha çocukluğunu yaşayabilen bir eğitim sürecinden geçirmek. Onları okula hazırlamaya çalışıyoruz. Milli Eğitim ve diğer kurumlarla iş birliği içerisindeyiz. Deneyimli ve birikimli öğretmenlerimiz var. Birikimlerini çocuklarımıza aktarıyorlar. Yeni kreşlerin açılmasını bekleyen birçok ebeveyn var. Biz de mahallelerimizde kreşler açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜM DİYALOGLAR İNGİLİZCE OLACAK

AtaÇocuk'un yeni şubesinde de tıpkı AtaÇocuk Mevlana, Mevlana 2 ve Atakent şubelerinde olduğu gibi tüm eğitsel faaliyetler paralel olarak ilerleyecek. Şubede, tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak ve tüm diyaloglar İngilizce dilinde olacak. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi her gün AtaÇocuk'ta yiyecek. Aynı zamanda çocuklar için gıda mühendisleri tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Kurumun psikologu tarafından çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri takip edilecek ve bireysel farklılıklara dikkat ederek yeteneklerini keşfetmek için özel bir program uygulayacak.

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Kaynak: ANKA

Cemil Deveci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataçocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Dördüncüsü Eğitime Başlıyor - Son Dakika

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