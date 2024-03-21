Ataköy Olimpiyat Metro Hattında Tavandan Lağım Suları Akıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım sularının akıyor. İçerisinde tozdan nefes almak neredeyse imkansız olan metroda hiçbir asansörün de çalışmadığı görüldü.
5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiği felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu. İçeride Metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor. Metro İstasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku sizi karşılıyor. Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı. Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü. - İSTANBUL
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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