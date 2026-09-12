Atakum Belediyesi işçileri dört gündür açlık grevinde, ücretler beş aydır ödenmedi - Son Dakika
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Atakum Belediyesi işçileri dört gündür açlık grevinde, ücretler beş aydır ödenmedi

Atakum Belediyesi işçileri dört gündür açlık grevinde, ücretler beş aydır ödenmedi
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Atakum Belediyesi'nde yaklaşık beş aydır ücretlerini alamayan işçiler, yedi gündür süren eylemin ardından dört gündür açlık grevi yapıyor. Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, açlık grevindeki işçilerin sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirterek direnişin kazanımla sonuçlanacağını söyledi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Atakum Belediyesi'nde yaklaşık beş aydır ücretlerini alamadıklarını belirterek eylem başlatan işçiler, dört gündür açlık grevinde. İşçilere destek ziyaretinde bulunan Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, "Burada işçi sınıfının attığı bir adım var. Bu adım kazanımla sonuçlanacaktır. Direnen işçiler kazanacaktır" dedi.

Atakum Belediyesi işçileri, yaklaşık beş aydır ödenmeyen ücretlerini alabilmek amacıyla başlattıkları eylemi belediye yerleşkesinde sürdürüyor. Yedi gündür eylem yapan ve dört gün önce açlık grevine başlayan işçileri, Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın ile sendika üyeleri ziyaret etti.

"İLK GÜNDEN BERİ BURADAYDIK, YİNE BURADA OLACAĞIZ"

Destek ziyaretinde konuşan Tarık Sayın, açlık grevindeki işçilerin sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız yedi gündür eylemlerine devam ediyor, dört gündür açlık grevindeler. Yemek yemedikleri için denge açısından bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak ilk günden beri buradaydık, yine burada olacağız. Direnişin öznesiyiz, içindeyiz. Arkadaşlarımıza çıktığımız bu yolda başarılar diliyoruz."

"DİRENEN İŞÇİLER KAZANACAKTIR"

İşçilerin mücadelesinin işçi sınıfı açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Sayın, "Burada işçi sınıfının attığı bir adım var. Bu adım kazanımla sonuçlanacaktır. Direnen işçiler kazanacaktır" dedi.

BELEDİYE GİRİŞİNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAKLAR

Tez-Koop-İş Sendikası olarak işçilere destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Sayın, belediyenin girişinde oturma eylemi yapacaklarını belirterek, "Alan küçük ama aldığımız karar doğrultusunda belediyenin kapısının önünde oturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Belediye, Ekonomi, Samsun, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi işçileri dört gündür açlık grevinde, ücretler beş aydır ödenmedi - Son Dakika

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