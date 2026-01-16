Atakum'da kandil simidi ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atakum'da kandil simidi ikramı

Atakum\'da kandil simidi ikramı
16.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye ekipleri, Miraç Kandili dolayısıyla kandil simidi ve şeker ikramında bulundu. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, bu özel gecenin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, tüm vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye ekipleri, Miraç Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ile şeker ikram etti.

Atakum Belediyesi yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde kandil simidi ve şeker ikramında bulundu. Belediyenin usta aşçıları, dini ve özel günlerin geleneksel ikramları olan kandil simidi ve şekerler için tesislerinde yoğun çalışma yürüttü. Hazırlanan binlerce kandil simidi ve şeker, paketlenip araçlara yüklendi ve kent genelindeki camilerde yatsı namazının hemen ardından dağıtıldı.

"Yürekten inanıyorum"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise tüm vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayarak, "Yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandilini, karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal bağımızı güçlendirerek, geçmişten günümüze değerlerimizin aktarılmasında son derece önemli yere sahip kutsal günlerimizde, manevi iklimi paylaşmanın verdiği his çok özel ve önemli. Dayanışmanın ve maneviyat içerisinde olmanın gücünü yoğun şekilde hissettiğimiz Miraç Kandili'nde dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da artmasını diliyorum. Bu özel gecenin ülkemiz ve tüm insanlık adına barış, esenlik ve huzur dolu günler için başlangıç olacağına yürekten inanıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serhat Türkel, Kandil Simidi, Miraç Kandili, Samsun, Atakum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da kandil simidi ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:32:41. #7.11#
SON DAKİKA: Atakum'da kandil simidi ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.