Atakum\'da kandil simidi ikramı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye ekipleri, Miraç Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ile şeker ikram etti.

Atakum Belediyesi yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde kandil simidi ve şeker ikramında bulundu. Belediyenin usta aşçıları, dini ve özel günlerin geleneksel ikramları olan kandil simidi ve şekerler için tesislerinde yoğun çalışma yürüttü. Hazırlanan binlerce kandil simidi ve şeker, paketlenip araçlara yüklendi ve kent genelindeki camilerde yatsı namazının hemen ardından dağıtıldı.

"Yürekten inanıyorum"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise tüm vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayarak, "Yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandilini, karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal bağımızı güçlendirerek, geçmişten günümüze değerlerimizin aktarılmasında son derece önemli yere sahip kutsal günlerimizde, manevi iklimi paylaşmanın verdiği his çok özel ve önemli. Dayanışmanın ve maneviyat içerisinde olmanın gücünü yoğun şekilde hissettiğimiz Miraç Kandili'nde dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da artmasını diliyorum. Bu özel gecenin ülkemiz ve tüm insanlık adına barış, esenlik ve huzur dolu günler için başlangıç olacağına yürekten inanıyorum" dedi. - SAMSUN