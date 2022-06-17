Atakum Belediyesi'nden '"Çocuk İhmali ve İstismarı" Semineri

Atakum Belediyesi tarafından Ata Çocuk Gündüz Bakımevleri'nin öğretmenlerine ve çalışanlarına, "Çocuk İhmali ve İstismarı" başlıklı farkındalık eğitimi verildi. Yerel Eşitlik Planı kapsamında gerçekleştirilen seminerde çocuk gelişimcisi Şafak Ari Emir, çocuk istismarının önlenmesi konusunda önemli bilgiler verdi.

Atakum Belediyesi tarafından Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında AtaÇocuk Gündüz Bakımevleri'nin öğretmenlerine ve çalışanlarına yönelik "Çocuk İhmali ve İstismarı" konulu seminer verildi.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çocuk gelişimcisi Şafak Ari Emir, çocuk istismarının önlenmesine yönelik önemli bilgiler verdi. Programda "Çocuk İhmali ve İstismarı" başlığı altında çocukla kurulacak sağlıklı iletişim, çocuğu istismar risklerinden koruma ve istismar durumunda yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

"HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ İSTİSMARA UĞRUYOR"

Çocuk gelişimcisi Şafak Ari Emir, çocuk istismarı ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, " Dünya Sağlık Örgütü, 18 yaşına kadar herkesi çocuk olarak tanımlıyor. Bir yetişkinin bilerek veya bilmeyerek çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen tüm davranışları çocuk istismarı olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 tip kötü muameleden bahsediliyor. Bunlardan birincisi fiziksel istismar, ikincisi cinsel istismar, duygusal istismar ve diğeri de ihmaldir. Ne yazık ki ülkemizde her üç çocuktan biri istismara uğramaktadır. İstismarı yaşayan çocuklarda birtakım belirtiler olur. Bu nedenle okul öncesi öğretmeni çok iyi gözlemci olmalıdır. Çocukların davranışları, yaşadıkları ile çok fazla tüyo veriyor. Bu nedenle gözlem çok önemlidir. Eğer iyi bir gözlemci olursak birtakım sıkıntıları önceden kestirip önlemler alabiliriz" diye konuştu.