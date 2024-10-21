Atakum Belediyesi’nden İşitme Engellilere Özel Tercümanlık Hizmeti

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Samsun'un Atakum Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar için kurduğu iletişim köprüsüyle fark oluşturuyor.

Belediye, 7/24 esasıyla sunduğu Türk işaret dili tercümanlık hizmetiyle vatandaşlara mutlu, hüzünlü ve hayatlarında dönüm noktası olan anlarda iletişim desteği veriyor. Kentte, işaret dili tercümanlık desteğiyle daha fazla yaşama dokunmak için, aralıksız çalışma yürütülüyor.

Nikah töreninde tercüman desteği

Belediye son olarak, işitme engelli İsmail Aydemir ve Merve Çelik çiftine tercümanlık desteği vererek çiftin mutluluklarını paylaştı. Aydemir ve Çelik, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda belediyenin işaret dili tercümanı eşliğinde gerçekleştirilen nikah töreniyle yeni bir hayata adım attı. Çiçeği burnunda çift, nikah töreninin ardından tebrikleri kabul etti.

"Daha erişilebilir kent"

Atakum Belediyesi yetkilileri işitme engelli vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında "Atakum Belediyesi olarak işitme engellilere vermiş olduğumuz Türk işaret dili tercümanlığı hizmeti aracılığıyla, işitme engelli bireylerin ihtiyacı olan her alanda tercümanlık hizmeti vermekteyiz. Gerek görüntülü gerekse yerinde tercümanlık hizmeti sunmanın yanı sıra eğitim ve atölye çalışmaları yürütüyoruz. İşitme engeline yönelik farkındalığı artırmak ve işitme engelli vatandaşlarımız için iletişim köprüsü olmak adına ara vermeden çalışıyoruz. Bugün de işitme engelli çiftimizin evlenme talebine karşılık, ücretsiz tercümanlık hizmeti vererek mutluluklarına ortak olduk. Bu hizmet aracılığıyla, Atakum'un daha erişilebilir bir kent halini almasına katkı sağlıyoruz" dedi. - SAMSUN