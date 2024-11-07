Atakum Belediyesi'nden Ruhsatsız Market Açıklaması

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kapatılan marketlerin önüne "Atakum Belediyesinin istemiş olduğu yüksek ruhsat harcı sebebiyle mağazamız satışa kapatılmıştır" yazılı pankartların asılmasını kınadığını açıkladı.

Atakum Belediyesi, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin Atakum ilçesindeki 5 marketinin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Belediyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin f bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun çeşitli harçlarla ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik kapsamında Belediye Meclislerince alınan karar doğrultusunda iş yeri açma ruhsatı harcı miktarını belirlemeye yetkilidir. Atakum Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde ulusal marketlerin şube açabilmesi için yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda iş yeri ruhsat harcı ücretlerini 2024 yılı için 18.10.2023 tarihli Meclis kararı ile 200 bin TL olarak belirlemiştir. İlçe sınırlarımız içerisinde ulusal market statüsünde olan TK Tarım Kredi Kooperatifleri 2023 yılının 12. ayına kadar 8 adet kooperatif marketi iş yeri açma ruhsatı izni almış olup, bu 8 markete ilave olarak 2023 yılının 12. ayında 3 adet, 2024 yılının 1. ayında 1 adet ve 2024 yılının 9. ayına 1 adet daha olmak üzere belediyemize 5 adet market ruhsat başvurusunda bulunmuştur. Bu 5 marketten 3 tanesi 12 aydır, 1 tanesi 10 aydır, diğer 1 tanesi de 3 aydır yasa ve yönetmelikleri tanımadan ruhsatsız bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmüşlerdir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"2024 yılının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden hemen sonra ruhsatsız 5 marketin ruhsatlarının alınması için ilimizde bulunan market yöneticileri ile iletişime geçilmiş, sözlü olarak ruhsatların bir an önce alınması gerektiği taraflara iletilmiştir. Belirli bir süre bekledikten sonra 04.10.2024 tarihinde yazılı uyarı yapılmış, yine sonuç alınamamış olup, 28.10.2024 tarihli yazı ile 1 Kasım 2024 tarihi akşam saat 17.00'ye kadar ek süre verilmiş olup, ruhsat işlemleri tamamlanmadığından ruhsatsız olan 5 adet market eş zamanlı olarak mühürlenmiştir. Atakum Belediyesi, ruhsatsız olan 5 marketi halk yararını göz önünde tutarak uzun süre ruhsat almalarına süre tanımış olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürü tarafından bilerek ve isteyerek ruhsat işlemleri tamamlanmamıştır. Marketler mühürlendikten sonra marketlerin kapısına Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market ismi altında 'Atakum Belediyesinin istemiş olduğu yüksek ruhsat harcı sebebiyle mağazamız satışa kapatılmıştır' duyuru afişleri asılmıştır. Atakum Belediyesi, belediye iktisadi teşebbüsü olmakla birlikte bir kamu kurumudur. Atakum Belediyesi bir yasama organı olan ve kanunlardan yetkisini alan Belediye Meclisi, yürütme organı olan Belediye Encümeni, temsil ve yürütmenin başı olan belediye başkanı ile yönetilir. Belediye Meclisinin almış olduğu ve ilçe mülki amiri Atakum Kaymakamının onayladığı kararlar, yasal olarak indirimsiz uygulanmak zorundadır. Ruhsat harçlarında herhangi bir indirime gidilemez. Yukarıda anlatılan gerekçeler doğrultusunda Tarım Marketlerin kapatılmaması için Atakum Belediyesi tüm hassasiyeti göstermiştir. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerini belediyemiz kapatmamış olup, ruhsatsız faaliyet gösterdikleri için ruhsat alıncaya kadar mühürlemiştir. Bu zaman zarfında belediyemiz Tarım marketlerinin haricinde 4 adet ulusal markete 10 adet market şubesi açma ruhsatı vermiş ve market başına 200 bin TL ruhsat harcı almıştır. Kanunlar önünde Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Marketlerinin diğer marketlere göre bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Söz konusu marketlerin önüne 'Atakum Belediyesinin istemiş olduğu yüksek ruhsat harcı sebebiyle mağazamız satışa kapatılmıştır' yazılı pankartların asılmasını kınıyoruz." - SAMSUN