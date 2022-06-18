Atakum Beledıyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, Şef Ali Cevat Şahvelioğlu yönetimindeki konserde müzikseverlerle buluştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İki bölümden oluşan ve 27 eserin yer aldığı konsere izleyenler hep birlikte eşlik etti. "Arpa Buğday Daneler", "Feracemin Ucu Sırma", "Çakal Yesun Anani" gibi eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı.
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