İki bölümden oluşan ve 27 eserin yer aldığı konsere izleyenler hep birlikte eşlik etti. "Arpa Buğday Daneler", "Feracemin Ucu Sırma", "Çakal Yesun Anani" gibi eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı.

Kaynak: ANKA

Ali Cevat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Atakum Beledıyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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