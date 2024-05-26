Atakum Belediyesi ve ÇYDD iş birliğiyle düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

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Atakum Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ondokuz Mayıs Şubesi iş birliğinde Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Atakum Sahili'ndeki etkinlik, Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile başladı. Değişik yörelerden halk oyunlarının sergilendiği gösteriye vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Programın uçurtma uçurma bölümüne, çocuklar kadar farklı yaş grubundan vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Atakum semalarının çeşitli renk ve desende uçurtmalarla renklendiği etkinlikte katılımcılar, rüzgarın şiddeti nedeniyle büyük efor harcadılar. Uçurtmaları gökyüzünde süzülürken heyecanlı anlar yaşayan minikler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Uçurtma uçurma etabını başarıyla tamamlayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ve eğlenceli yarışmalarla şenliğin tadını doyasıya çıkardılar.

Program, Ali Cevat Şahvelioğlu yönetimindeki Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti. Koronun repertuarındaki türküler, seyircilerden büyük beğeni topladı. Çağdaş Müzik Grubu'nun konseriyle sanat şöleni yaşayan vatandaşlar, tulum ve akordeon eşliğinde halay çektiler. Aileleriyle dolu dolu bir gün geçiren vatandaşlar, organizasyon için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ederek, bir sonraki etkinliği heyecanla beklediklerini söylediler.

Programa Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Nurşen Dikmen, ÇYDD Ondokuz Mayıs Şube Başkanı Dr. Osman Demiröz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN