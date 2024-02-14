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Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentte, asfalt yama, taş parke çalışmalarının yanı sıra hasarlı engelli rampaları ve merdivenleri de onarılıyor.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde eş zamanlı olarak asfalt yama, parke ve kaldırım tadilatı yürütüyor. Çok sayıda personel, Çatmaoluk'tan Mimarsinan Mahallesi'ne kentin dört bir yanındaki ulaşım ağını adım adım onarıyor. Çalışmalarda, yol bakım ve onarımının yanı sıra hasarlı engelli rampaları ve merdivenleri de onarılıyor.

Belediye yetkilileri çalışmalar hakkında, şu bilgileri verdi:

"Atakum'da, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmaması için özveriyle çalışıyoruz. İş makinelerimizi, ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaştırıyoruz. Atakumlular için sahada, 7/24 mesai harcamaya devam edeceğiz."