Atakum Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Atakum Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Atakum Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt yama, taş parke çalışmalarının yanı sıra hasarlı engelli rampaları ve merdivenler onarılıyor.

14.02.2024 12:20  Güncelleme: 12:26
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Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentte; asfalt yama, taş parke çalışmalarının yanı sıra hasarlı engelli rampaları ve merdivenleri onarılıyor.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde eş zamanlı olarak asfalt yama, parke ve kaldırım tadilatı yürütüyor. Çok sayıda personel, Çatmaoluk'tan Mimarsinan Mahallesi'ne kentin dört bir yanındaki ulaşım ağını adım adım onarıyor. Çalışmalarda, yol bakım ve onarımının yanı sıra hasarlı engelli rampaları ve merdivenleri, titizlikle tadilat ediliyor.

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Belediye yetkilileri, çalışmalar hakkında, "Atakum'da, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmaması için özveriyle çalışıyoruz. İş makinelerimizi, ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaştırıyoruz. Atakumlular için sahada, 7/24 mesai harcamaya devam edeceğiz" diye konuştular. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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