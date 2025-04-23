Atakum'da 23 Nisan Coşkusu Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Atakum'da 23 Nisan Coşkusu Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Atakum\'da 23 Nisan Coşkusu Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Spor şenlikleri, çocukların katıldığı aktiviteler ve çeşitli gösterilerle dolu bir hafta sonunu geride bıraktı.

23.04.2025 20:12  Güncelleme: 20:33
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Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği birbirinden özel etkinliklerle kutladı. Ata Sahne'de çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Türkel, "Atatürk'ün fikirlerinden hiçbir zaman ayrılmayacağım" dedi.

Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği özel programla kutladı. Spor şenliğinden oyun atölyelerine dans gösterisinden resim sergisine birbirinden özel etkinlikler, Atakum'da renkli görüntüler oluşturdu.

Spor şenliği heyecanlı

Hafta boyu devam eden etkinlikler, Atakum Belediyespor Stadyumunda düzenlenen 'Spor Şenliği' ile başladı. Şenlikte, ilk olarak Türkiye'nin çeşitli yöresel oyunlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi vatandaşlarla buluştu. Minik sporcuların bokstan futbola ve parkur sporlarına adrenalin dolu etkinlikleri ilgiyle izlendi. Sporcuların dev Türk Bayrağı ile Atatürk posterini açtığı anlar duygusal anlar yaşatırken, programın en ilgi çeken bölümü kız erkek minik futbol takımlarının dostluk maçı oldu. Taraftarların alkışları ve tezahüratları ile sahaya çıkan takımlar, karşılaşma boyunca performanslarıyla göz doldurdular.

Söz çocuklarda

Atakum Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında oluşturduğu Çocuk Meclisi, Atakum Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Salonun sıralarına ellerinde Türk bayraklarıyla oturan Atakumlu çocuklar, daha güzel Atakum ve dünya için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı. Öğrenciler, yeni aqua parktan yaşam ve oyun alanlarına geri dönüşümden yeşillendirme çalışmalarına kentte yapılmasını istedikleri çalışmaları Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e anlattılar.

23 Nisan'a özel etkinlikler

Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinin 23 Nisan resimlerinden oluşan sergi, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde vatandaşlarla buluştu. Çocukların renkli dünyasından Atatürk ve 23 Nisan'ın anlatıldığı sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Merkezin karşısında bulunan Banda Aceh Parkında da, 23 Nisan'a özel program gerçekleştirildi. Programda pickleball, sokak oyunları, yoga ve dans gibi eğlence ve sporun bir arada olduğu bir dizi etkinlik yer aldı. Gün boyu devam etkinliklere 7'den 70'e her yaştan vatandaş katıldı.

Ata sahne çocuk sesleriyle şenlendi

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, Ata Sahne Sanat Merkezinde yarışmalardan dans gösterilerine oyun atölyelerinden yüz boyamaya çocuklara yönelik birçok aktivite gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programda Sihirbaz Erkin'in sahne aldığı bölüm, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Meraklı gözlerle gösteriyi takip eden çocuklar, hem eğlendiler hem de heyecanlı anlar yaşadılar. Yüz boyama etkinliklerinde yüzlerini çeşitli renklere boyatan çocuklar, resim çizme ve çarkıfelek döndürme etkinliklerine de büyük ilgi gösterdiler. Programda Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri özel gösteri sundu. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde çeşitli kareografiler ve dans gösterileri sergilediler. Çocukların söyledikleri marşlara eşlik eden seyirciler, gösteriyi ayakta alkışladılar.

"Onun fikirlerine aşığız"

23 Nisan programı kapsamında Onur Anıtı'nda düzenlenen törene katılan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ata Sahne'de çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan coşkularını paylaştı. Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada "Küçük hanımlar küçük beyler bayramınız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz hep var olsun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın onun fikirleri. Binlerce, yüz binlerce yıl da geçse onun fikirlerine aşığız. Onu görmeden aşık olduk ve sevdik. Onun fotoğrafını ya da yapay zekada oluşturulmuş videosunu her gördüğümüzde çok duygulanıyoruz, gözlerimiz kan çanağına dönüşüyor. Sizlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerinden daima gideceğime söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden hiçbir zaman ayrılmayacağım" diye konuştu.

Başkan Türkel ayrıca, Çakırlar Korusu'nda hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen programın, ileri bir tarihe gerçekleştirileceğini söyledi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum'da 23 Nisan Coşkusu Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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