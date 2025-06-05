Atakum\'da Camiler Bayram Öncesi Hijyenik Hale Getirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Atakum Belediyesi ekipleri tarafından 57 mahallenin tamamındaki ibadethaneler bayram öncesi hijyenik hale getirildi.

Bayram öncesi rutin çalışmalarını yoğunlaştıran Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm camilerde iç ve dış temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çok sayıda personelin görev aldığı temizlik sürecinde, tankerlerle su desteği sağlandı. Temizlik çalışmaları, kent genelinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Serhat Türkel'in talimatları doğrultusunda ilçemizde bulunan 57 mahallemizin tüm camilerinin yıkama ve çevre temizliğini yapmış bulunmaktayız. Bu vesile ile tüm Atakum halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, iyi bayramlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN