Atakum'da Köpek İstilası: Sokak Sakinlerini Uyutmuyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atakum'da Köpek İstilası: Sokak Sakinlerini Uyutmuyorlar

Samsun'un en gelişmiş ilçesi Atakum'un merkezinde bulunan Mimarsinan Mahallesi 165. Sokak'ta köpek istilası yaşanıyor. Çok sayıda köpek çete halinde gezip, yoldan geçenlere saldırıyor ve gece boyunca havlayarak sokak sakinlerini uyutmuyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

08.07.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un en gelişmiş ilçesi Atakum'un merkezindeki bir sokakta 'köpek istilası' yaşanıyor. Çok sayıda köpek 'çete' halinde geziyor, yoldan geçenlere saldırıyor, gece boyunca havlayarak sokak sakinlerini uyutmuyor.

Mimarsinan Mahallesi 165. Sokak sakinleri köpeklerden bezmiş durumda. Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolarda, köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığı görülüyor. Vatandaşların verdiği bilgiye göre, sokak üzerindeki Aydın Apartmanı bahçe katında bakılan 3 köpek, diğer başıboş köpekleri buraya topluyor. Sokağa toplanan köpekler, özellikle akşam saatlerinde insanları yoldan geçirmiyor. Bisikletliler, motokuryeler ve yayalara havlayarak saldıran köpekler, sokaktan geçenlere korku dolu anlar yaşatıyor. En büyük korkuyu ise çocuklar yaşıyor ve çığlık atarak köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, sokağın huzurunu kaçırıyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerin 165. Sokak'taki köpek problemine bir çözüm bulmasını istiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Atakum, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da Köpek İstilası: Sokak Sakinlerini Uyutmuyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum'da Köpek İstilası: Sokak Sakinlerini Uyutmuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement