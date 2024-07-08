Atakum'da Köpek İstilası: Sokak Sakinlerini Uyutmuyorlar

Yerel

Samsun'un en gelişmiş ilçesi Atakum'un merkezindeki bir sokakta 'köpek istilası' yaşanıyor. Çok sayıda köpek 'çete' halinde geziyor, yoldan geçenlere saldırıyor, gece boyunca havlayarak sokak sakinlerini uyutmuyor.

Mimarsinan Mahallesi 165. Sokak sakinleri köpeklerden bezmiş durumda. Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolarda, köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığı görülüyor. Vatandaşların verdiği bilgiye göre, sokak üzerindeki Aydın Apartmanı bahçe katında bakılan 3 köpek, diğer başıboş köpekleri buraya topluyor. Sokağa toplanan köpekler, özellikle akşam saatlerinde insanları yoldan geçirmiyor. Bisikletliler, motokuryeler ve yayalara havlayarak saldıran köpekler, sokaktan geçenlere korku dolu anlar yaşatıyor. En büyük korkuyu ise çocuklar yaşıyor ve çığlık atarak köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, sokağın huzurunu kaçırıyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerin 165. Sokak'taki köpek problemine bir çözüm bulmasını istiyor. - SAMSUN