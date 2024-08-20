Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor

Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor

Ataşehir Belediyesi, çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek için teşekkür belgesi ve hediyeler veriyor.

20.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlara sunduğu hizmet, etkinlik ve faaliyetleri en üst düzey kalitede gerçekleştirmek isteyen Ataşehir Belediyesi, çalışanlarının motivasyonlarını yükseltecek yaklaşımlar geliştiriyor. Vatandaşlardan beğeni ve takdir toplayan belediye personeline tek tek teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza eminim" dedi.

Daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla çalışanlarının performansını üst düzeye çıkarmaya yönelik adımlar atan Ataşehir Belediyesi, personelinin bireysel katkılarını ve takım içindeki iş birliklerini ödüllendiren yaklaşımlar geliştiriyor. Bu kapsamda yüz yüze yapılan görüşmelerin yanı sıra, telefon ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan belediyeye gelen geri dönüşler değerlendirilerek beğeni ve takdir alan belediye çalışanları belirleniyor. Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulama kapsamında, vatandaşlardan beğeni ve takdir alan belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, söz konusu çalışanların her birine teşekkür belgesi takdim ederek, ağızlarını tatlandıracak hediyelerini verdi.

"Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim"

Başkan Adıgüzel, teşekkür belgesi alan çalışanlara yönelik konuşmasında, "Bir kamu kuruluşu olarak yapabileceğimiz en önemli işimiz, Ataşehirli vatandaşlarımıza başarılı hizmetler sunmaktır. İşinizi sahiplendiğiniz ve belediyemizi mahcup etmediğiniz, vatandaşlarımızın sevgisini, saygısını, övgüsünü kazandığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ataşehirimizin daha yaşanabilir bir yer olması için göstermiş olduğunuz özverili çalışma ve yüksek sorumluluk bilincinizden dolayı sizleri kutluyorum. Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza, Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement