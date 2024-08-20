Ataşehir Belediyesi Çalışanlarına Teşekkür Ediyor

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Vatandaşlara sunduğu hizmet, etkinlik ve faaliyetleri en üst düzey kalitede gerçekleştirmek isteyen Ataşehir Belediyesi, çalışanlarının motivasyonlarını yükseltecek yaklaşımlar geliştiriyor. Vatandaşlardan beğeni ve takdir toplayan belediye personeline tek tek teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza eminim" dedi.

Daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla çalışanlarının performansını üst düzeye çıkarmaya yönelik adımlar atan Ataşehir Belediyesi, personelinin bireysel katkılarını ve takım içindeki iş birliklerini ödüllendiren yaklaşımlar geliştiriyor. Bu kapsamda yüz yüze yapılan görüşmelerin yanı sıra, telefon ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan belediyeye gelen geri dönüşler değerlendirilerek beğeni ve takdir alan belediye çalışanları belirleniyor. Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulama kapsamında, vatandaşlardan beğeni ve takdir alan belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, söz konusu çalışanların her birine teşekkür belgesi takdim ederek, ağızlarını tatlandıracak hediyelerini verdi.

"Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim"

Başkan Adıgüzel, teşekkür belgesi alan çalışanlara yönelik konuşmasında, "Bir kamu kuruluşu olarak yapabileceğimiz en önemli işimiz, Ataşehirli vatandaşlarımıza başarılı hizmetler sunmaktır. İşinizi sahiplendiğiniz ve belediyemizi mahcup etmediğiniz, vatandaşlarımızın sevgisini, saygısını, övgüsünü kazandığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ataşehirimizin daha yaşanabilir bir yer olması için göstermiş olduğunuz özverili çalışma ve yüksek sorumluluk bilincinizden dolayı sizleri kutluyorum. Önümüzde daha uzun bir hizmet dönemi var, bu süreçte yine hep birlikte, sorumluluğumuzun bilincinde çok daha güzel işler yapacağımıza, Ataşehir halkından çok daha fazla teşekkür alacağımıza eminim" dedi. - İSTANBUL