Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da Görev Başında - Son Dakika
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Yerel

Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da Görev Başında

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ataşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların taleplerini karşılamak ve daha güzel bir Ataşehir için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Onursal Adıgüzel, çalışanları ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

17.06.2024 10:08
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde belediye ekipleri görevlerinin başında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talep ve isteklerini karşılamak, hızlı çözüm üretmek ve daha güzel bir Ataşehir için bayramda da mesai harcayan çalışanlar unutulmadı.

Kurban Bayramı nedeniyle Ataşehir'deişleyişin aksamaması için çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi ekipleri, erken saatlerde mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışanlarıyla bayramlaşmak ve işleyiş hakkında bilgi almak için yola çıkan Başkan Onursal Adıgüzel ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu şantiyeyi ziyaret etti. Çalışanların tek tek bayramını kutlayan Başkan Onursal Adıgüzel, ziyaret sırasında ekiplerle yakından ilgilenerek, sohbet etti.Temizlik işleri ekipleri Başkan Onursal Adıgüzel'in bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, simit ve çay ikramında bulundular. Bayram mesaisinde görevli çalışanlarına emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Onursal Adıgüzel, bayramın getirdiği sevinci çalışanlarıyla paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

"Onların gösterdiği özveri ve gayreti takdir ediyorum"

Temizlik işleri şantiyesinde yapılan ziyarette konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Bugün burada, şehrimizin temizlik hizmetlerini üstlenen değerli personelimizle bir aradayız. Bu vesileyle, onların gösterdiği özveri ve gayreti takdir etmek istiyorum. Her gün şehrimizin temizliği için yoğun bir çaba sarf ediyorlar ve bu çalışmalarıyla şehrimize değer katıyorlar. Kurban Bayramı'nı bu özel günümüzde, böylesine anlamlı bir yerde kutlamak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Bayram vesilesiyle, birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Onursal Adıgüzel, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki çalışanlarla görüştükten sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimini ziyaret etti. Çalışanların tek tek bayramını kutlayan Başkan Onursal Adıgüzel, "Hep birlikte şehrimizin güzelliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram gününde Ataşehirimize hizmet eden ve emek harcayan tüm çalışanlarımızı takdir ediyorum" dedi.

Ardından vatandaşların talep ve şikayetlerinikayıt altına alan Ataşehir Belediyesi Çağrı Merkezi birimine ziyarette bulunan Başkan Onursal Adıgüzel, kurban bayramında gelen taleplerle ilgili çalışanlardan bilgi aldı.

Bayram vesilesiyle gelen talep ve şikayetleribizzat dinleyen Başkan Adıgüzel, sorunların çözümlerinin hızlandırılmasıyla ilgili talimatta bulundu.

Bayram boyunca vatandaşlara hizmetin aksamaması için ekiplerin özverili bir program oluşturduğunu ifade eden Başkan Onursal Adıgüzel, çalışma programını yerinde inceledikten sonra programını sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da Görev Başında - Son Dakika

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