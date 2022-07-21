Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

21.07.2022 19:23
Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonuyla yapılacak ücretsiz konser programlarıyla, Ataşehirliler müziğe doyacak.

Programın ilk konseri; İBB Kent Orkestrası 'Pop Müziği Akşamı' konseriyle, 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenecek. 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, Ataşehirli müzikseverlerle bir araya gelecek. Konser, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkın'da yapılacak.

YORUMLAR
500
İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR İbb'nin Yapımını Tamamladığı Yeni Halk Ekmek Fabrikası Cumartesi Günü Açılacak: 'İstanbullulara Her Gün 4 Milyon Ekmek Üreteceğiz' İbb'nin Yapımını Tamamladığı Yeni Halk Ekmek Fabrikası Cumartesi Günü Açılacak: 'İstanbullulara Her Gün 4 Milyon Ekmek Üreteceğiz'
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deniz Gezmiş, Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement