Ataşehir Belediyesi Yaz Tatiline Eğlence ve Eğitim Dolduruyor

Ataşehir Belediyesi yaz tatilindeki çocukları sanat, spor, bilim, müzik, sinema ve eğlenceli oyunlarla buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen Yaz Spor Okulları, Yaz Sanat Okulları, Çocuk Şenlikleri, Yaz Atölyeleri, Çocuk Sinema Günleri ve Parkta Müzik Var etkinlikleri, çocuklara sıcak yaz günlerinde eğlenceli bir ortam sağlıyor.

Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yaz tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, unutulmaz bir tatilin heyecanını yaşıyor. Çocuklara eğitici deneyimler sunan etkinlikler, aynı zamanda onlara sıcak yaz günlerinde güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri ideal bir ortam da sağlıyor. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz etkinlikler kapsamında; Yaz Spor Okulları, Yaz Sanat Okulları, Çocuk Şenlikleri, Yaz Atölyeleri, Çocuk Sinema Günleri ve Parkta Müzik Var etkinlikleri düzenleniyor. Çocukların sanat, spor ve bilimle iç içe büyümelerini sağlayan etkinlikler, onların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimleri için de destek oluyor.

Sanattan spora pek çok atölyede çocuklar keyifli vakit geçiriyor

Spor yapmayı seven çocuklar, Yaz Spor Okullarına katılarak yaz tatili boyunca futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, kick boks ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında eğitim alıyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan derslere katılan çocuklar, spor yapmanın yanında yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkanı da buluyor. Yaz Sanat Eğitimlerine katılan Ataşehirli çocuklar ise; sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle sanat ve kültür dolu bir yaz geçiriyorlar. Çocukların hayal güçlerini geliştiren sanat atölyeleri, onların yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

Çocuk şenliği ve sinema günleri miniklere eğlenceli bir ortam sunuyor

Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarını yeni nesillerle buluşturan Ataşehir Çocuk Şenliği, yaz dönemi boyunca Ataşehir'in farklı mahallelerindeki parklarda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Şenlik kapsamında sek sek, yakan top, ip atlama, minyatür futbol ve halka atma gibi geleneksel sokak oyunlarıyla mahalleler yeniden çocuk sesleriyle doluyor. Çocukların, yaz akşamlarını daha renkli ve eğlenceli geçirmeleri için düzenlenen "Parkta Çocuk Sinema Günleri" kapsamında ise, sevilen animasyon ve aile filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Farklı mahallelerdeki parklarda kurulan açık hava sinemalarıyla, minikler ve aileleri keyifli bir yaz hatırası yaşıyor.

Çocuklara yönelik çevre duyarlığı atölyeleri ve parkta müzik etkinlikleri

Yeni nesillerin farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, çevre konusunda eğitim ve duyarlılık sağlayan 9 farklı atölye hazırladı. Bu atölyelerle, çocuklara; çevre koruma bilinci, çevre dostu tarımsal üretim, sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakları koruma ve kullanma dengesi uygulamalı olarak anlatılıyor. Ataşehir Belediyesi'nin Ataevlerinde ise çocukların anneleriyle birlikte katılabileceği renkli ve eğlenceli atölyeler düzenleniyor. Öte yandan Ataşehirli çocuklar, yaz mevsiminin coşkusunu müzikle birleştiren "Parkta Müzik Var" etkinliklerine de yoğun katılım gösteriyorlar. Ataşehir Belediyesi'nin parklarda düzenlediği konserleri izleyen çocuklar, aileleriyle birlikte açık havada müzik dolu keyifli akşamlar yaşıyorlar. - İSTANBUL