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Ataşehir Belediyesi'nin çevre bilincini yaygınlaştırmak ve doğaya dönük farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği "15. Ataşehir Çevre Festivali" kapılarını açıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu etkinliklerle yapılacak olan festival, 2 Haziran 2024 Pazar günü Amfili Park'ta gerçekleşecek.

Festivale katılımın ücretsiz olduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Çevre bilincini ve doğal kaynaklarımızın önemini vurgulamak adına düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl da zengin içeriğiyle vatandaşlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. Doğaya dönük farkındalık ve ekolojik restorasyon teması altında gerçekleşecek olan festivalimiz, toplumumuzu çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor. Bu anlamlı ve renkli festivalimize tüm halkımız davetlidir" açıklamasında bulundu.

Bu yılın Dünya Çevre Günü teması olan Ekolojik Restorasyon, festivalin odak noktasını oluşturuyor. Toprak restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık gibi önemli konular, festivalin atölyelerinden söyleşilerine, konserlerden tiyatrolara, spor etkinliklerinden stantlara kadar geniş bir yelpazede ele alınacak.

"Yüzünü Doğaya Dön" sloganıyla gerçekleşecek olan Ataşehir Çevre Festivali, katılımcılara doğaya yönelik daha duyarlı bir bakış açısı kazandırmayı ve her bireyin doğal yaşamla uyum içinde olmasını teşvik ediyor. Ataşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana mesajı şu sözlerle vurgulanıyor: "Zamanı geri çeviremeyiz ama ormanları büyütebilir, su kaynaklarını canlandırabilir, toprağı geri getirebiliriz. Biz toprakla barışabilen nesiliz."

Ataşehir Çevre Festivali 2 Haziran Pazar Günü, kapılarını saat 13: 00'te açacak ve gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ataşehir Belediyesi, Ataşehir halkını çevre bilinciyle dolu bir gün geçirmek için festivale bekliyor. - İSTANBUL